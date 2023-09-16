Вучич заявил о намерении Сербии сохранять военный нейтралитет, вопреки нарастающему давлению со стороны НАТО

Вопреки нарастающему давлению со стороны НАТО, Сербия твердо решила сохранить свой статус военного нейтралитета и остаться вдали от любых военных альянсов. Этот национальный курс был утвержден президентом Сербии, Александаром Вучичем, согласно официальному заявлению, распространенному агентством ТАСС.

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"Мы, как страна, остаемся единственной в данном регионе Европы, сохраняющей полную нейтралитетность в военных вопросах", отметил Вучич с уверенностью. Он подчеркнул, что Сербия окружена государствами, объединенными в Североатлантический альянс, но, тем не менее, выразил решимость подходить к вопросу о военном нейтралитете страны с наивысшей степенью ответственности. Президент подчеркнул, что Сербия стремится обеспечить безопасность своей территории и благополучие своих граждан.

Ранее Александар Вучич выразил убеждение, что Сербия не желает и не имеет намерения вступать в конфликт с НАТО, поскольку альянс представляет для страны потенциальную угрозу. В то же время он подчеркнул, что западные страны убеждают Белград в том, что существует угроза со стороны Москвы.