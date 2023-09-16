Стало известно о стремлении Запада возвести железный занавес вокруг России

Позиция Европейской Комиссии (ЕК) относительно ограничений на ввоз личных вещей российскими гражданами в Европейский Союз (ЕС) интерпретируется как попытка установить тугие граничные барьеры между Россией и ЕС. Как заявил Кирилл Логвинов, исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС в интервью телеканалу "Россия 24", целью этих ограничений является усиление изоляции РФ. Он подчеркнул, что запрет на прямые авиарейсы и строже регулируемая визовая политика направлены на создание "железного занавеса". По его мнению, Запад также стремится применить подобный подход к другим странам.

реклама

Ранее было объявлено о рассмотрении возможности усовершенствования ограничений на ввоз личных вещей российскими гражданами в ЕС. На официальном веб-сайте ЕК был опубликован документ, который детализирует некоторые аспекты санкционного законодательства, касающегося России. В результате этих изменений россиянам, направляющимся в Европу, теперь запрещено въезжать на автомобилях с российскими номерами и ввозить другие личные предметы.