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Американский помощник по национальной безопасности, Джейк Салливан, утверждает, что Вашингтон не рассматривает возможность начать дипломатические переговоры относительно конфликта на Украине без активного участия Киева. Он выразил свою позицию в ответ на вопросы журналистов о том, может ли диалог возникнуть, смотря на сложности в борьбе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с российской армией.
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Салливан подчеркнул, что Соединенные Штаты настаивают на важности участия Украины в любых будущих переговорах, и эта позиция является общей и для их глобальных партнеров. Он подчеркнул, что нет намерений начинать переговоры о будущем Украины без активного участия украинских представителей.
Пресс-служба Белого дома также подчеркнула, что Запад не намерен навязывать свои решения Киеву. Это подтверждает стремление к справедливому и взаимному диалогу, в котором будет учтено мнение Украины.
Ранее госсекретарь США, Энтони Блинкен, выразил готовность Украины начать переговоры с Россией, при условии, что Москва представит соответствующее предложение.