В Белом доме высказались о возможности мирных переговоров по Украине

Американский помощник по национальной безопасности, Джейк Салливан, утверждает, что Вашингтон не рассматривает возможность начать дипломатические переговоры относительно конфликта на Украине без активного участия Киева. Он выразил свою позицию в ответ на вопросы журналистов о том, может ли диалог возникнуть, смотря на сложности в борьбе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с российской армией.

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Салливан подчеркнул, что Соединенные Штаты настаивают на важности участия Украины в любых будущих переговорах, и эта позиция является общей и для их глобальных партнеров. Он подчеркнул, что нет намерений начинать переговоры о будущем Украины без активного участия украинских представителей.

Пресс-служба Белого дома также подчеркнула, что Запад не намерен навязывать свои решения Киеву. Это подтверждает стремление к справедливому и взаимному диалогу, в котором будет учтено мнение Украины.

Ранее госсекретарь США, Энтони Блинкен, выразил готовность Украины начать переговоры с Россией, при условии, что Москва представит соответствующее предложение.