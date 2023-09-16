США анонсировали новый пакет военной помощи Украине.

На следующей неделе ожидается официальное заявление из Вашингтона о предоставлении новой партии военной помощи Киеву, что произойдет весьма скоро. Сообщение о планируемой инициативе было сделано Джейком Салливаном, помощником американского лидера по национальной безопасности, как утверждает ТАСС.

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Согласно высказыванию Салливана, Соединенные Штаты активно работают над подготовкой новых военных поставок для украинских Вооруженных Сил (ВСУ). По его словам, это вооружение будет полезным в контексте контрнаступления украинской армии. Предоставляемая помощь будет включать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Кроме этого, США также поставят Киеву специальное оборудование для обезвреживания мин, техническое средства и интеграцию в системы противовоздушной обороны (ПВО), а также артиллерийские снаряды калибра 105 миллиметров.