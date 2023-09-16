Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне.

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден собирается провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Эту новость анонсировал помощник американского лидера по национальной безопасности, Джейк Салливан, на брифинге для представителей СМИ, передает ТАСС.

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По информации Салливана, Джозеф Байден вернется из Нью-Йорка в столицу США с целью встречи с украинским коллегой в четверг, 21 сентября, прямо в Белом доме. Это предстоящее событие станет уже третьей встречей между президентами Байденом и Зеленским. Ранее они встречались в феврале 2023 года в Киеве в Михайловском соборе, где обсуждали потребности Украины в энергетической сфере, инфраструктуре и экономической поддержке со стороны стран Запада.

Нужно также учесть, что с 19 по 25 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня на Генассамблее ООН. Главу российской делегации на 78-й сессии Генассамблеи ООН представит глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, президент Украины Зеленский также намеревается присутствовать на этой сессии Генассамблеи ООН в Соединенных Штатах и посетить Конгресс в рамках своего визита.