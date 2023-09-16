Россия осудила стремление стран Европы нарушить иранскую сделку

Москва выразила своё несогласие с попытками Великобритании, Германии и Франции нарушить требования Совместного всестороннего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН). Мария Захарова, официальный представитель Министерства Иностранных Дел России, выразила свою позицию в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Она подчеркнула, что нарушение со стороны трех европейских стран может негативно сказаться на перспективах восстановления ядерной договоренности.

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Захарова также выразила обеспокоенность выбором времени для таких действий со стороны европейских стран, отметив, что они произошли непосредственно после начала интенсивных дипломатических контактов между Ираном и Соединенными Штатами, которые создали новые предпосылки для возобновления СВПД. Она призвала Великобританию, Германию и Францию пересмотреть свою деструктивную линию поведения.

Ранее Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, сообщил, что министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции уведомили Европейский союз о своем намерении не снимать санкции с Ирана 18 октября. Он также объявил о планах провести консультации по этому вопросу со всеми участниками иранской ядерной сделки.

Ранее, в июле, The Guardian сообщал о возможности нарушения ядерного соглашения со стороны Великобритании, Германии и Франции. Эти европейские страны намереваются использовать поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию, которые, по их утверждениям, были предназначены для Ирана, в качестве предлога для подобных действий.

Напомним, что в 2015 году Китай, Россия, Великобритания, Соединенные Штаты, Германия, Франция и Иран заключили ядерное соглашение, которое предусматривало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в 2018 году, при президентстве Дональда Трампа, Соединенные Штаты вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана.