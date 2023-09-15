В Турции рассказали о работе для возобновления зерновой сделки

Анкара активно работает над возобновлением зерновой сделки, по словам главы Министерства обороны Турции, Яшара Гюлера, в его интервью агентству РИА Новости. Гюлер подчеркнул, что Турция предпринимает конструктивные шаги и инициирует меры для возобновления черноморского зернового соглашения, которое успешно действовало при содействии президента и значительно способствовало решению проблем на рынке зерновых.

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Ранее пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, кратко охарактеризовал текущее состояние зерновой сделки, называя ее приостановленной.

Добавим, что президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, выразил желание решить вопросы, связанные с страхованием экспорта сельхозпродукции России и российской платежной системой. Эрдоган подчеркнул, что возобновление зерновой сделки является приоритетом для всех лидеров, обсуждавших этот вопрос на саммите "Большой двадцатки" (G20).