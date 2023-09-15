Бельгия решила поставить Украине бронетранспортеры M113 и подготовить пилотов

Министр обороны Бельгии, Людивин Дедондер, объявила о решении своей страны присоединиться к усилиям по подготовке украинских пилотов для использования боевых самолетов F-16. Это сотрудничество становится частью международной коалиции, руководимой Нидерландами и Данией, с целью поддержать Украину. Данную информацию передает RTBF.

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Главной целью Бельгии является выполнение обязательств по поставке на Украину истребителей-бомбардировщиков и обеспечение квалифицированного обучения украинских специалистов для эффективной эксплуатации данной техники.

Значительное внимание также уделяется поставке бронетранспортеров M113, которые были модернизированы бельгийской компанией John Cockerill Defense (JCD), Вооруженным силам Украины. Первая партия из десяти бронетранспортеров готова к отправке в самое ближайшее время. В общей сложности, согласно инициативе, поддерживаемой странами Бенилюкса, Украине будет предоставлено 40 бронированных машин.

Ранее информация о поставках бельгийских истребителей F-16 для Украины вызвала аналогии с "просроченным лекарством".