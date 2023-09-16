Орбан признался в раздражении на украинские власти

Премьер-министр Венгрии, Виктор Орбан, выразил свое недовольство украинскими властями в связи с ростом цен на транзит нефти, что стало причиной инфляции в его стране, как он заявил в интервью радио Kossuth.

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Орбан пояснил, что Украина увеличивает стоимость транзита нефти, что заставляет Венгрию покупать этот ресурс по более высокой цене. В результате, местные компании вынуждены повышать цены на топливо, что способствует инфляции в стране. В свете этого, Орбан поделился своим негодованием.

Тем не менее, премьер-министр также проявил понимание к сложной ситуации, отметив, что украинцы продолжают бороться, несмотря на финансовые трудности, и двигаются в направлении продолжения военного конфликта.

Ранее Орбан объявил, что Венгрия, Румыния, Польша и Словакия намерены продлить запрет на ввоз украинского зерна, начиная с 16 октября, и выразил готовность поддержать это решение, если таковое не будет принято властями Евросоюза.