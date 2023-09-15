Глава немецкого МИД назвала Си Цзиньпина диктатором

Министр иностранных дел Германии, Анналена Бербок, в ходе интервью для Fox News, охарактеризовала председателя Китайской Народной Республики, Си Цзиньпина, как лидера с авторитарным стилем управления.

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На вопрос американского ведущего о том, каким образом следует завершить украинский конфликт, Бербок подчеркнула необходимость одержания перевеса Украины в данном конфликте. Она отметила, что иное развитие событий могло бы послужить негативным прецедентом для других мировых лидеров, включая Си Цзиньпина.

Глава МИД Германии, Анналена Бербок, сейчас совершает официальный визит в Соединенные Штаты.

В начале сентября Бербок провела неожиданный визит в Киев, прибыв в украинскую столицу ночным поездом из Польши. Главной целью этой поездки было продемонстрировать намерение Берлина оказывать поддержку Киеву в различных областях, включая экономику, гуманитарную сферу и вопросы обороны.