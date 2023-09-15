ЧВК «Вагнер» попала в список террористических организаций

Министерство внутренних дел (МВД) Великобритании официально внесло частную военную компанию (ЧВК) "Вагнер" в категорию террористических организаций. Эта решительная мера была оглашена на официальном веб-портале ведомства.

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Сам указ о присвоении этого статуса начинает действовать мгновенно. Теперь, согласно британскому законодательству, принадлежность к "Группе Вагнера" или активная поддержка ее деятельности являются уголовными преступлениями на территории Великобритании. Эти правонарушения могут повлечь за собой лишение свободы сроком до 14 лет, а также наложение штрафа, как указано в официальном сообщении.

Интерес к подобным мерам со стороны британского правительства начался еще 6 сентября. Глава МВД Великобритании, Суэлла Браверман, подчеркнула, что деятельность ЧВК "Вагнер" как на Украине, так и в Африке, приносит "угрозу глобальной безопасности". В соответствии с планами Лондона, объявление ЧВК "Вагнер" террористической организацией приведет к тому, что ее члены будут считаться незаконными на территории Великобритании.