Лавров заявил о заметании под ковер ситуации с «Северными потоками»

Запад пренебрегает важными событиями, связанными с взрывами на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", по словам главы МИД России, Сергея Лаврова, высказанными в ходе дискуссии о ситуации вокруг Украины и доступной на сайте Министерства иностранных дел РФ.

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Сергей Лавров заявил: "Год назад были взорваны газопроводы "Северные потоки", но никаких серьезных усилий не предпринималось для прозрачного расследования этого инцидента. Все это игнорируется".

Ранее глава МИД Германии, Олаф Шольц, признался, что узнал о возможной связи Украины с взрывами на газопроводах "Северный поток" еще год назад. Он сообщил, что генеральный прокурор ФРГ подчеркнул, что имеющиеся доказательства указывают на возможное участие Украины.

Исследование, опубликованное Der Spiegel и телеканалом ZDF, утверждает, что именно Украина несет ответственность за подрыв газопроводов. Согласно этим источникам, одним из подозреваемых является военнослужащий Вооруженных сил Украины, а все участники инцидента находились под контролем главнокомандующего украинской армией, Валерия Залужного.

Следователи утверждают, что летом 2022 года разведка Нидерландов предупредила Германию о готовящейся диверсии и предоставила определенные детали, но эта информация была скрыта и никому не передавалась.