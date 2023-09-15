В МИД России ответили на внесение Ким Чен Ына в базу «Миротворца»

Информация о включении имени Ким Чен Ына, главы Северной Кореи, в базу данных украинского ресурса «Миротворец» вызвала волну обсуждений и была названа очередным шагом, который, по мнению заместителя министра иностранных дел России, Михаила Галузина, можно трактовать как провокацию со стороны киевского правительства. Галузин выразил мнение, что подобные действия несут скорее символическую, чем реальную угрозу и не могут нарушить дружественные отношения между Россией и Северной Кореей.

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Перед визитои Ким Чен Ына в Россию его имя было включено в базу данных украинского сайта «Миротворец» где, по утверждению администрации, находятся "враги Украины". Среди персон, оказавшихся там, можно найти журналистов, артистов, политиков и других общественных деятелей из разных стран.

Ранее в эту базу данных попал экс-советник президента Украины, Алексей Арестович, которого обвинили в проведении "публичных информационных диверсий" и назвали "профессиональным провокатором".