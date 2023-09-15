В США предупредили Зеленского о государственном перевороте

Экс-капитан морской пехоты США, Мэтью Хо, обратился к президенту Украины, Владимиру Зеленскому, предостерегая его от потенциальной угрозы государственного переворота. Свои опасения он выразил в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

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Хо отметил, что на данный момент Владимир Зеленский столкнулся с серьезными вызовами, связанными с разрушением страны. Он выразил мнение, что для президента лучшим решением было бы замораживание военного конфликта, в то время как государственный переворот является наихудшим сценарием.

Он также подчеркнул, что Украине нелегко будет одолеть военные трудности, особенно учитывая мощные ресурсы России.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США, Скотт Риттер, выразил опасения относительно поставки американских ракет ATACMS Украине. Он считает, что российские системы радиоэлектронной борьбы смогут заблокировать их действие, и что ATACMS, так же, как и другое вооружение, предоставленное Вооруженными силами США Украине, не окажет решающего влияния на ситуацию.