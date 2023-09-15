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Трамп назвал маловероятным, что он помилует себя в случае победы на выборах
Трамп оценил вероятность помилования самого себя в случае победы на выборах

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Бывший президент Соединенных Штатов, Дональд Трамп, выразил сомнение в том, что в случае своей победы на президентских выборах в 2024 году он сделает себе помилование. Он высказал свои размышления в интервью телеканалу NBC, подчеркнув, что хотя некоторые его адвокаты утверждали, что у него есть такая возможность, он считает, что это могло бы создать негативное впечатление, и, следовательно, не намерен этим пользоваться.

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До этого Трамп объявил, что инициирование процедуры импичмента против нынешнего президента США, Джо Байдена, было ответным действием Республиканской партии. Он напомнил о том, что Палата представителей Конгресса США объявила ему импичмент 14 января 2021 года. По его мнению, если бы не это, то республиканцы, возможно, не начали бы расследование в отношении Байдена.

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