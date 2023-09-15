Глава МИД Чехии предупредил об угрозе давления на Украину по переговорам

Украина выразила свою готовность оставаться верной своим принципам, даже при возможном воздействии со стороны западных стран в ходе переговоров. Это заявление сделал глава Министерства иностранных дел Чехии, Ян Липавский, согласно информации от Bloomberg.

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Политик отметил, что если Украину будут пытаться принудить к принятию решения, которое она не считает правильным, это может привести к негативным последствиям для Запада. Он подчеркнул, что в таком случае на границах Западной Европы появится 40-миллионное население, которое будет ощущать свою преданность своим убеждениям.

Липавский подчеркнул, что целью Чехии является не "откладывание конфликта", а лишение России возможности использовать силовые методы для расширения своего влияния в Восточной Европе. При этом он поддержал использование "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского в качестве основы для дипломатических усилий Запада.

Ранее президент Чехии, Петр Павел, призвал к сбалансированной оценке событий, связанных с наступлением Вооруженных сил Украины. По его мнению, информация о прорыве российской оборонительной линии украинскими военными не свидетельствует о решающем переломе в конфликте.