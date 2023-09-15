В США захотели легализовать кредиты для производителей марихуаны

В ближайшее время ожидается, что в Соединенных Штатах Америки будет принято изменение в законодательстве, которое существенно расширит доступ к банковским услугам для предприятий, специализирующихся на марихуане. По информации, предоставленной источниками, прямо вовлеченными в данный процесс, будет представлен законопроект, который откроет путь к легализации финансовой поддержки в форме кредитов для производителей марихуаны.

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Сенатор из Монтаны, Стив Дэйнс, разделяет осторожный оптимизм и говорит: "Мы обладаем достаточным количеством голосов для его принятия, и я с осторожной уверенностью надеюсь, что мы сможем увидеть результаты до конца текущего месяца."

Представленный Закон о безопасной банковской деятельности, при его утверждении, предоставит легальным предприятиям, работающим с марихуаной, доступ к богатому спектру финансовых и банковских услуг. На текущий момент, в соответствии с действующим законодательством, банки и кредиторы подвержены риску юридических преследований за предоставление услуг легальным производителям марихуаны.

Также следует отметить, что в штате Огайо ведется обсуждение легализации марихуаны, и окончательное решение ожидается 7 ноября. Если данное предложение будет одобрено, то лица старше 21 года получат законное право приобретать и хранить до 70,9 грамма каннабиса. Таким образом, Огайо встанет на путь, ведущий к статусу 24-го штата, где марихуана будет доступна для рекреационного использования, а не только в медицинских целях.