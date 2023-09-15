МИД Кубы опроверг участие своих граждан в конфликте на Украине

Глава МИД Кубы утверждает, что ее соотечественники не присутствуют на территории Украины и не участвуют в конфликте как наемники. Таким образом, Куба реагирует на заявления кубинского посла в России, который выразил мнение, что Гавана не противопоставляется кубинцам, желающим заключить контракт и законно сотрудничать с российской армией в данной операции.

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Министр иностранных дел Кубы, Бруно Родригес, настаивает на недопустимости участия кубинских граждан в любых конфликтах, подчеркивая, что это противоречит национальному законодательству и является нарушением антинаемнических и антиторговых законов. За нарушение этих законов предусмотрены суровые наказания, включая длительное лишение свободы и даже смертную казнь.

Ранее сообщалось о задержании 17 человек на Кубе по обвинению в привлечении граждан к участию в украинском конфликте. Задержанные предлагали участвовать в специальной операции на стороне России.



