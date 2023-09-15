Профсоюз автопрома США объявил о начале всеобщей забастовки

United Auto Workers (UAW), важный профсоюз в Соединенных Штатах, объявил о начале всенародной забастовки на заводах трех ведущих автопроизводителей: General Motors, Ford и Stellantis. Эту новость огласил руководитель профсоюза Шон Фейн, выразив удивление тем, что впервые в их истории они организуют забастовку, охватывающую одновременно трех великих игроков в автомобильной индустрии.

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Члены профсоюза выдвигают набор требований, включающих в себя существенное увеличение заработных плат, улучшение пенсионного обеспечения, расширение отпускных дней и другие важные меры. Планируется начать забастовку в полночь по местному времени.

Следует отметить, что 13 июля Гильдия киноактеров США также объявила о начале своей собственной забастовки, а забастовка сценаристов Голливуда была запланирована еще в начале мая. Это первый случай, когда актеры и сценаристы одновременно проводят забастовку с 1960 года.