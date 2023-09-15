В США сообщили об отстранении от должности министра обороны Китая

Главу Министерства обороны Китая, Ли Шанфу, временно сняли с должности, и это факт подтверждается американской разведкой. Информация о данном событии была опубликована в издании Financial Times (FT), которое ссылается на троих американских чиновников и двух лиц, имеющих доступ к разведывательным данным.

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В материале подчеркивается, что в США считают, будто министр обороны Китая находится под расследованием.

Автор статьи охарактеризовал эту ситуацию как "еще один признак нестабильности среди высших представителей военной и внешнеполитической элиты Пекина".

Предварительно сообщалось, что Ли Шанфу не появлялся в общественности в течение двух недель и внезапно отказался от встречи с руководителями оборонных ведомств Вьетнама. Согласно данным агентства Reuters, его участие в годовом совещании по вопросам сотрудничества в области обороны было отложено после того, как Пекин уведомил Ханой за несколько дней до мероприятия о плохом состоянии здоровья министра.