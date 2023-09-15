Еврокомиссию призвали рассказать правду об импорте СПГ из России

Официальный представитель Европарламента, Матильда Андруэ, выразила обеспокоенность по поводу неожиданно резкого роста поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз (ЕС) и обратилась к Еврокомиссии (ЕК) с запросом о разъяснениях. В письме Матильда Андруэ ссылается на план REPowerEU, который предусматривал уменьшение зависимости ЕС от российского газа, и сравнивает его с текущей ситуацией.

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Согласно информации, предоставленной газетой Financial Times, ЕС планирует импортировать рекордные объемы СПГ из России в 2023 году, несмотря на заявленное стремление отказаться от российского топлива к 2027 году. Данные от Global Witness свидетельствуют о значительном увеличении объемов импорта СПГ странами ЕС в текущем году по сравнению с 2021 годом, что превышает средний мировой рост импорта российского СПГ.

Кроме того, Институт энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA) ранее прогнозировал возможный спрос на СПГ в Европе в будущем, который может достичь значительных объемов к 2030 году.

Матильда Андруэ призывает Еврокомиссию подтвердить достоверность представленных данных и рассмотреть возможные решения проблемы импорта российского газа. Она задает вопросы о возможности увеличения доли американского газа в европейском импорте, даже если это может повлечь за собой более высокие выбросы парниковых газов по сравнению с российским газом.

Интересно отметить, что информация из Financial Times указывает на значительный интерес со стороны Италии, Испании и Китая к импорту российского СПГ, несмотря на глобальные тренды отказа от российских энергоресурсов.