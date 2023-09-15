В США назвали контрнаступление ВСУ полным провалом

Бывший советник главы Минобороны Соединенных Штатов, полковник Дуглас Макгрегор, выразил свою озабоченность проведенным контрнаступлением Украины. Макгрегор подчеркнул, что события на востоке Украины имеют неутешительный характер. Эти высказывания были сделаны им через социальную платформу "X", которая является последователем популярной соцсети "Twitter".

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"Планировавшееся контрнаступление Украины, к сожалению, не достигло запланированных целей", - отметил Макгрегор. В своем сообщении он также критически высказался о генерале Марке Милли, председателе комитета начальников штабов Вооруженных Сил США, называя его "политической марионеткой" и "мошенником".

Ранее отставной генерал-майор Вооруженных Сил Украины, Сергей Кривонос, также выразил свое недовольство в связи с оптимистическими заявлениями украинского лидера Владимира Зеленского относительно хода контрнаступления. По его мнению, Зеленский представляет ситуацию в более светлых красках, чем она есть на самом деле, будто бы Вооруженные Силы Украины уже на пороге решения конфликта.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США, Джон Кирби, объявил 13 сентября, что в настоящее время невозможно добиться окончательного урегулирования украинского конфликта на таких условиях, которые устроят Соединенные Штаты.