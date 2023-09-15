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Кандидат в президенты Аргентины Милей пообещал не развивать отношения с Россией
Кандидат в президенты Аргентины пообещал не развивать отношения с Россией

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Когда кандидат на пост президента Аргентины, Хавьер Милей, обсуждал свои будущие действия с журналистом Такером Карлсоном, он пообещал, что в случае своего избрания не будет развивать близкие отношения с Россией, Китаем и Бразилией. Это заявление было опубликовано РИА Новости.

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Милей описал себя как сторонника свободы, мира и демократии, добавив, что его правительство не будет активно содействовать отношениям с коммунистическими или социалистическими режимами. "Это не означает, что аргентинцы не смогут проводить торговлю с этими странами. Если они хотят вести дела с Китаем, Россией или Бразилией, это их решение", - подчеркнул он.

В июле министр экономики Аргентины, Серхио Масса, объявил, что государственная нефтегазовая компания Enarsa отклонила поставку сжиженного природного газа (СПГ) российского производства из-за санкций. Он сказал: "Enarsa заблокировала эту поставку, так как она противоречит санкциям", но он не уточнил, на какую компанию он имел в виду.

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