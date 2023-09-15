США оценили влияние санкций против турецких компаний на вступление Швеции в НАТО

Глава пресс-службы Госдепартамента США, Мэттью Миллер, выразил свою оценку влиянию введения санкций в отношении турецких компаний на возможность Швеции присоединиться к Североатлантическому альянсу. Это информация, предоставленная агентством ТАСС.

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Он подчеркнул, что Вашингтон не испытывает беспокойства по поводу того, что санкции могут нарушить процесс интеграции Швеции в НАТО. Госдепартамент подчеркнул конструктивные и дружественные отношения с турецким правительством, рассматривая его как важного стратегического союзника.

Миллер также подчеркнул, что Соединенные Штаты не доводили до сведения Анкару о своем решение ввести санкции. Следует отметить, что решение о вступлении Швеции в НАТО все еще требует одобрения Анкары, и Вашингтон продолжает активно взаимодействовать с турецкими партнерами по этому важному вопросу.

Ранее информационное агентство Reuters предоставило данные о намерении США ввести санкции против пяти турецких компаний и одного частного лица. Эти меры санкций связаны с предполагаемой помощью России в обходн санкций, и они затронут компании, занимающиеся судоходством и торговлей.