В США спрогнозировали высокий риск террористических атак в 2024 году

В 2024 году, по оценкам Министерства внутренней безопасности США, в стране ожидается высокий риск потенциальных террористических угроз. Эти данные взяты из официального бюллетеня данного ведомства. Кроме того, в этих оценках отмечается стремление международных радикальных групп к восстановлению своего утраченного влияния в Соединённых Штатах Америки.

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Также прогнозируется, что уровень угрозы насилия со стороны радикализованных лиц внутри Соединенных Штатов останется высоким и будет проявляться, главным образом, через неожиданные нападения отдельных индивидов или небольших групп.

Параллельно этому Министерство проанализировало ситуацию на границе с Мексикой и пришло к выводу, что проблемы в области пограничной и иммиграционной безопасности, возникшие в 2023 году, будут сохраняться и в будущем.

Следует также отметить, что в мае текущего года газета The Washington Post, ссылаясь на исследование Университета Брауна, сообщала о том, что общее количество жертв глобальной борьбы США с терроризмом после 11 сентября 2001 года оценивается в интервале от 4,5 до 4,6 миллионов человек. Точное определение минимального числа смертей, связанных с конфликтами в Афганистане, Пакистане, Ираке, Сирии, Ливии, Сомали и Йемене, остается сложной задачей в соответствии с проведенным исследованием.