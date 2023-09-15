В США назвали обвинения в адрес сына Байдена «дымовой завесой»

Кандидат в президенты США, Вивек Рамасвами, оценивает обвинения в адрес Хантера Байдена, сына ныне занимающего пост американского президента, как маневр для отвлечения общественности. Эту точку зрения он выразил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

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Рамасвами подчеркнул необходимость проведения расследования действий семьи главы государства в области внешней политики, считая, что такие обвинения служат скрыванием действительных фактов. В его словах: "Это всего лишь попытка закрыть глаза общественности на продажу семьей Байдена интересов Соединенных Штатов во имя личной финансовой выгоды".

Кроме того, Рамасвами акцентировал внимание на необходимости предотвращения злоупотребления политиками национальными интересами для достижения собственных целей.

Ранее, прокуроры и агенты Федерального бюро расследований США, участвующие в расследовании деятельности Хантера Байдена, стали объектами угроз и преследований со стороны части общественности, которая считает, что их действия в отношении сына президента США были недостаточно решительными.