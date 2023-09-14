В Европе признали сильную зависимость от США

Европейские нации не активно нацелены на мирное разрешение конфликта на Украине, преимущественно ввиду их выраженной зависимости от Соединенных Штатов. Это мнение согласно утверждениям голландского правозащитника Якоба де Йонге в эксклюзивном интервью для РИА Новости.

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Де Йонге считает, что если бы лидеры Европы более тщательно оценили ситуацию на Украине, они могли бы прийти к выводу, что мирное завершение конфликта на Украине наиболее благоприятно как для неё самой, так и для Европы в целом, учитывая, что военные действия приносят значительные издержки. Однако, вместо этого он подчеркивает, что Европа не предлагает конструктивных инициатив по разрешению украинского кризиса, а западные политики акцентируют внимание на санкциях и ухудшении конфликта, а не на продвижении мира.

Де Йонге также подчеркивает, что нынешняя обстановка демонстрирует, что Европа и ее безопасность тесно связаны с политикой Соединенных Штатов, и он считает, что Европа потеряла свою независимость и больше не формирует независимую внешнеполитическую линию.

В отношении Соединенных Штатов, Якоб де Йонге предполагает, что они склонны к замораживанию конфликта на Украине, следуя тактике "корейского сценария", что означает сохранение текущей линии конфликта без активных военных действий.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что западные страны стимулируют украинский режим к наращиванию военных усилий, предпочитая поставки вооружений Украине вместо мирных переговоров.