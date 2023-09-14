Еще один китайский министр пропал из публичного поля

Еще одно важное лицо из Китая исчезло из публичного пространства. Министр обороны КНР, Ли Шанфу, отсутствует на общественных мероприятиях уже в течение двух недель и внезапно сорвал запланированную встречу с высшими руководителями военных ведомств Вьетнама. Эту информацию сообщает агентство Reuters, ссылаясь на трое источников, которые хорошо знакомы с данной ситуацией.

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Предполагалось, что Ли должен был принять участие в ежегодной встрече, посвященной сотрудничеству в области обороны, которую Вьетнам проводит на своей границе с Китаем 7-8 сентября. Однако встреча была отложена после сообщения из Пекина, в котором говорилось, что министр "почувствовал себя плохо".

Этот случай не является единичным. Ранее экс-министр иностранных дел Китая, Цинь Ган, также долго отсутствовал в общественной сфере, и произошла неожиданная смена на его посту. Также произошли изменения в руководстве элитных Ракетных войск Народно-освободительной армии Китая.

Последний раз бывший глава МИД КНР появился в общественном месте 25 июня, когда провел встречу с замглавой МИД России Андреем Руденко в Пекине. После этой встречи он исчез из общественного внимания на месяц. Цинь Ган занял пост главы МИД Китая в конце декабря 2022 года, но внезапно был смещен с должности 18 июля. В этот же день сайт МИД Китая удалил все информацию, связанную с ним в социальной сети WeChat.

Китайские официальные лица изначально объявили, что отсутствие Цинь Гана в общественной сфере связано с его состоянием здоровья.

Пост главы МИД Китая теперь вновь занят Ван И, руководителем канцелярии Комиссии по иностранным делам и членом Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, который ранее занимал пост главы МИД Китая с 2013 по 2022 год.