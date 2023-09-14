ООН нашла причины большого количества жертв наводнений в Ливии

Из-за долгосрочного политического кризиса в Ливии возникло хаосное управление, что привело к высокому числу жертв наводнений в этой стране. По словам Петтери Тааласа, главы Всемирной метеорологической организации (ВМО), действующей под эгидой ООН, с координацией местных властей, можно было бы предостеречь население и организовывать эвакуации, что помогло бы избежать многих человеческих потерь.

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Однако отсутствие эффективных систем раннего предупреждения помешало этим усилиям. Глава ВМО отметил, что во время внутреннего конфликта в Ливии существенно пострадала система метеонаблюдения, что сказалось на способности предсказывать и реагировать на стихийные бедствия.

Последние наводнения в городе Дерна, вызванные циклоном "Даниэль" унесли жизни более семи тысяч человек, а девять тысяч человек остаются пропавшими без вести.

Следует отметить, что политическая нестабильность в Ливии началась после начала Гражданской войны в феврале 2011 года и распространения "арабской весны" по странам Ближнего Востока.