Словакия решила выслать сотрудника российского посольства

Словакия приняла решение о высылке одного из сотрудников российского посольства, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на официальное заявление Министерства иностранных дел республики.

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По официальной информации, причиной этой меры стала "деятельность, являющаяся нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях". Российскому дипломату предоставлено 48 часов на покидание страны, как было объявлено представителями министерства.

Ранее Министерство иностранных дел России объявило двух сотрудников американского посольства персонами нон грата. Этим лицам, первому и второму секретарям посольства США Дж. Силлину и Д. Бернштайну (полные имена не разглашаются), предписано покинуть территорию России в течение семи дней.

МИД России заявил, что указанные лица занимались незаконной деятельностью, поддерживая связь с американским гражданином Р. Шоновым и выполняя задачи, направленные на нанесение ущерба национальной безопасности Российской Федерации.