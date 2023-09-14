США ввели санкции против российских оборонных компаний

Соединенные Штаты Америки представили новый пакет санкций, направленных против Российской Федерации. В результате этого набора ограничений под санкции попали множество российских компаний, включая предприятия военно-промышленного сектора. Сведения об этом были опубликованы на официальном веб-сайте Министерства Финансов США.

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Среди организаций, на которые распространяются эти ограничения, можно выделить авторемонтные заводы 61-го, 71-го и 72-го номера, а также Ульяновский патронный завод, Ростовский институт радиосвязи и множество других предприятий.

Кроме того, санкции затронули такие известные компании, как "Москвич", "АвтоВАЗ", "Трансмашхолдинг" и многие другие.

Ранее было объявлено о намерении Соединенных Штатов ввести санкции в отношении 150 компаний и физических лиц, которые, по их мнению, оказывали поддержку России. Среди потенциальных затронутых компаний могут быть финские и турецкие организации.