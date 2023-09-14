Российский «Упырь» начали применять на донецком направлении СВО

На Донецком направлении специальной военной операции в Украине, теперь применяется инновационный российский FPV-дрон "Упырь", который собирают средствами, предоставленными российскими гражданами. Это информация, которую передал представитель производителя, согласно сообщению ТАСС.

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Согласно его заявлению, в условиях позиционной войны одно подразделение ежедневно использует 3-4 беспилотных аппарата. Кроме того, он выразил надежду, что с дополнительным помещением и финансовой поддержкой компания сможет увеличить производство до одной тысячи "Упырей" ежемесячно.

Представитель производителя подчеркнул, что регулярное применение FPV-дронов вынуждает противника перемещать свою военную технику на более отдаленные позиции. Ранее эти беспилотники поставлялись в подразделения от Грайворона до Херсона.

В июле стало известно, что дальность полета FPV-дрона "Упырь" увеличена вдвое благодаря воздушному ретранслятору "Удлинитель", который также получил функцию автоматической посадки.

В мае представитель компании, производящей "Упырь", подчеркнул, что этот беспилотник успешно выполнил задачи по атаке укреплений и вражеской пехоты.