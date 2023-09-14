В НАТО отметили отсутствие угроз со стороны России

НАТО не выявляет угроз со стороны России и считает случайными инциденты падения обломков беспилотников на территории Румынии. Это заявление было сделано заместителем генерального секретаря альянса, Мирча Джоанэ, в ходе брифинга в Молдавии и передано агентством РИА Новости.

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Он подчеркнул, что у НАТО нет оснований полагать, что падение обломков беспилотных аппаратов было преднамеренным актом. На территории Румынии и Молдавии, которые являются соседями Украины, могут возникать подобные инциденты.

Мирча Джоанэ посоветовал не рассматривать такие случаи как потенциальные угрозы и отметил, что военные структуры НАТО и Румынии поддерживают тесный контакт для анализа ситуации. Альянс также принимает меры по укреплению обороны своей территории, включая румынскую.

Ранее на приграничной территории Румынии, граничащей с Украиной, были обнаружены обломки беспилотных аппаратов, и Министерство обороны Румынии заявило, что они имели признаки схожести с российскими устройствами.