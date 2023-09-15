В Евросоюзе раскрыли критерии при исключении лиц из санкционных списков

Согласно заявлению официального представителя Еврокомиссии, Петера Стано, предприниматели из России, вышедшие из-под санкций Европейского союза (ЕС), больше не соответствуют критериям, по которым их изначально включили в эти списки. Этот важный момент был озвучен в ходе брифинга в Брюсселе.

реклама

Согласно Стано, санкции ЕС регулярно пересматриваются, и если страны-члены устанавливают, что для определенных лиц больше нет юридических оснований для сохранения санкций, то они исключаются из соответствующих списков. На данный момент более 1,8 тысячи физических лиц и организаций находятся под персональными санкциями из-за конфликта на Украине. Последний пересмотр санкций привел к снятию ограничений только с 10 лиц.

Следует отметить, что причины снятия санкций с российских предпринимателей могут быть разнообразны, включая смерть лица или предоставление доказательств того, что они больше не соответствуют критериям для включения в списки санкций.

Ранее были опубликованы имена лиц, которые были исключены из-под европейских санкций, такие как экс-глава Ozon Александр Шульгин, совладелец "Нортгаза" Фархад Ахмедов и глава ЕСН Григорий Березкин. Совет Евросоюза также объявил о снятии санкций с четырех россиян, внесенных в списки из-за "угрозы подрыва территориальной целостности и независимости Украины", но их имена не были раскрыты на момент оглашения решения.