В Кремле рассказали о подготовке визита Лаврова в КНДР

Встреча Сергея Лаврова, главы МИД России, с высокими представителями КНДР, намечена на октябрьский период. Информацию о планируемой поездке дипломата в Пхеньян подтвердил официальный представитель президента России, Дмитрий Песков, в ходе брифинга для РИА Новости.

реклама

Исходя из сообщения из Кремля, подготовка к визиту министра будет проведена оперативно, и ожидается, что мероприятие состоится уже в течение октября.

Ранее Дмитрий Песков отметил, что президент России, Владимир Путин, с благодарностью принял приглашение лидера Северной Кореи, Ким Чен Ына, посетить КНДР. В ходе их личной беседы Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею на официальный визит, и это приглашение было радушно принято. Дальнейшие шаги по организации визита будут согласованы по дипломатическим каналам, - подчеркнул представитель Кремля.