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Песков: Путин с благодарностью принял предложение Ким Чен Ына посетить КНДР
Путин принял предложение Ким Чен Ына посетить КНДР

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Президент России, Владимир Путин, с глубоким признанием принял приглашение лидера Северной Кореи, Ким Чен Ына, на возможное будущее посещение Северной Кореи. Данное предложение было вынесено на обсуждение Дмитрием Песковым, официальным представителем Кремля, и передано через информационное агентство РИА Новости.

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На закрытой встрече между Путиным и Ким Чен Ыном, последний пригласил российского лидера в Северную Корею, и Владимир Путин отнесся к этому предложению с искренней благодарностью. Планируется, что последующие шаги для организации визита будут координироваться посредством дипломатических каналов, как подчеркнул представитель Кремля.

Важно отметить, что 13 сентября состоялись продолжительные переговоры Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный, которые протекали в различных форматах и продолжались более пяти часов. В знак дружеского визита главы Северной Кореи, президент РФ устроил официальный обед.

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#россия #новости
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хохол мигрант ты
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Truth Seeker
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Конечно же, что видео фейк, ведь весь мир знает, что российские танки и экипажи непобедимы, по крайней мере в танковом биатлоне
Украинский Leopard 2 повредил и обратил в бегство 2 танка РФ Т-72 – видео может быть постановкой
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