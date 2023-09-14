Путин принял предложение Ким Чен Ына посетить КНДР

Президент России, Владимир Путин, с глубоким признанием принял приглашение лидера Северной Кореи, Ким Чен Ына, на возможное будущее посещение Северной Кореи. Данное предложение было вынесено на обсуждение Дмитрием Песковым, официальным представителем Кремля, и передано через информационное агентство РИА Новости.

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На закрытой встрече между Путиным и Ким Чен Ыном, последний пригласил российского лидера в Северную Корею, и Владимир Путин отнесся к этому предложению с искренней благодарностью. Планируется, что последующие шаги для организации визита будут координироваться посредством дипломатических каналов, как подчеркнул представитель Кремля.

Важно отметить, что 13 сентября состоялись продолжительные переговоры Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный, которые протекали в различных форматах и продолжались более пяти часов. В знак дружеского визита главы Северной Кореи, президент РФ устроил официальный обед.