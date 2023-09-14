Парламент Болгарии разрешил импорт зерна с Украины

После голосования в болгарском парламенте было принято решение, которое отменяет ранее установленный запрет на импорт зерновых продуктов с Украины, введенный в апреле. Процедуру заседания можно проследить на веб-сайте национального парламента Болгарии. Голосование завершилось победой сторонников отмены эмбарго с 124 голосами "за" и 67 голосами "против".

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Премьер-министр Болгарии, Николай Денков, также поддержал эту инициативу и выразил мнение, что разрешение на импорт украинских зерновых сырьевых материалов будет способствовать снижению инфляции и увеличению торгового оборота страны. Запрет, установленный Европейским союзом на импорт зерна с Украины в некоторые страны, будет продолжаться до 15 сентября. Этот запрет охватывает пшеницу, кукурузу, семена подсолнечника и рапс. Позволено только внутреннее перемещение этих сельскохозяйственных продуктов в страны-члены ЕС, за исключением таких стран, как Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.