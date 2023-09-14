Стало известно о сроке пуска реакторов «Адмирала Нахимова»

Согласно информации из источника в судостроительной индустрии, планируется провести физический запуск двух атомных реакторов на борту ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" проекта 11442М в ноябре текущего года. Этот процесс запуска станет частью ремонтных и модернизационных работ, которые в настоящее время выполняются на северодвинском предприятии "Севмаш". Этот важный момент был раскрыт источником агентства ТАСС.

реклама

Согласно информации от данного источника, после проведения физического запуска реакторов, планируется провести исчерпывающие испытания данных реакторов в различных рабочих режимах. Это позволит определить работоспособность всей ядерной энергетической установки. Как отметил собеседник агентства, это важный этап для убеждения в надежности и эффективности системы.

В предыдущем месяце, также согласно информации из ТАСС, было объявлено, что затраты на ремонт и модернизацию ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" проекта 1144М, принадлежащего Северному флоту и находящегося на реконструкции на предприятии "Севмаш" (входящем в Объединенную судостроительную корпорацию), уже превысили 200 миллиардов рублей.

Кроме того, в том же месяце глава "Севмаша" Михаил Будниченко подтвердил, что "Адмирал Нахимов" будет служить не менее 30 лет после завершения работ и передачи флоту.