Китай обнародовал план по углублению интеграции с Тайванем

Китай представил план углубленной интеграции между Фуцзянью и Тайванем, в преддверии 2024 года, когда намечены президентские выборы на острове. Согласно информации, опубликованной CNN, это решение было анонсировано совместно Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Государственным советом Китайской Народной Республики.

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Суть данной директивы заключается в том, чтобы Фуцзянь стала своеобразной "демонстрационной зоной" для тайваньских компаний и граждан, которые решат перебраться на материковую территорию Китая. Пан Сяньчжан, заместитель директора Управления Государственного совета по делам Тайваня, подчеркнул, что этот проект будет официально поддерживаться как крупная инициатива для дальнейшего углубления совместного развития на обеих сторонах пролива и для создания устойчивой основы для мирного воссоединения.

В ответ на это, Ван Тин-ю, тайваньский законодатель от правящей Демократической прогрессивной партии, выразил сомнения относительно целесообразности плана интеграции.

Параллельно следует учесть, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проводит военные учения вблизи берегов Тайваня.