Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
Никол Пашинян заявил, что миссия российских миротворцев в Карабахе провалилась
Пашинян заявил о провале миссии российских миротворцев в Карабахе. Почему отношения России и Армении испортились

реклама

Российские войска, назначенные для обеспечения мира в Нагорном Карабахе, столкнулись с затруднениями в выполнении своей миссии, и ситуация с безопасностью в этом регионе стремительно ухудшается. По словам премьер-министра Армении, Никола Пашиняна, в интервью американской газете Politico, российские миротворцы, по сути, не выполнили те задачи, которые были определены трехсторонним соглашением между Москвой, Ереваном и Баку в осенний период 2020 года. Основное внимание Пашинян уделяет проблеме блокады Лачинского коридора, через который в Нагорно-Карабахскую республику (НКР) поступали жизненно важные продукты и товары. Все эти объекты должны были оставаться в ответственности российских миротворцев, и, по мнению Пашиняна, эти неудачи привели к неэффективности их миссии.

реклама

В этом контексте глава армянского правительства утверждает, что ситуация могла бы быть лучше, если бы миротворцы вообще не присутствовали в регионе конфликта. В ответ на вопрос о причинах изменения баланса сил, Пашинян указывает на уменьшение российского влияния в этом регионе, что, по его мнению, привело к данной деградации ситуации.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #новости
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Вооруженные Силы России заинтересовались в БМП Манул
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сотрудники ЧВК Вагнер выложили видео с высадкой бойцов на задание в республике Мали
5
Reuters: Украинский авиаконцерн "Антонов" перешел на массовое производство дронов
13
Большой флаг Украины, запущенный ВСУ с целью пиара в Донецк, упал в поле
36
В мировой сети опубликовали новые фотографии секретного американского бомбардировщика B-21
2
Уралвагонзавод возобновил производство «летающего» танка – абсолютно новый модернизированный Т-80БВМ
3
Пушка Д-20 сбила гусеницу у Challenger 2 и позволила расчету ПТРК "Корнет" окончательно добить танк
4
Ноутбуки с SSD PCIe 5.0 появятся в продаже в конце следующего года
2
Дрон-камикадзе «Ланцет» оформил прямое попадание по очередной гаубице M777
+
Apple представила новые модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro
4
Steam исполнилось 20 лет
+
GTA VI не будет стоить 150 долларов и требовать 750ГБ свободного места
8
Xiaomi выпустит MIUI 15 более чем на 100 устройствах
+
SSD и HDD придется потесниться - представлена первая в мире керамическая память
10
Румынские фермеры угрожают заблокировать порты и таможню из-за украинского зерна
1
Китай устанавливает рекорд с пушкой Гаусса: 700 км/ч за 0,05 сек.
2
Росатом начал крупнейшую атомную стройку в мире - АЭС «Аккую» в Турции
7
Яндекс Маркет: предзаказ на iPhone 15 Pro откроется по цене 206 990 рублей
3
Наиболее полный список из 116 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 15 на Android 14
2
Захарова: МИД России выразит демарш Британии из-за подготовки украинских ДРГ
5
Бербок не подтвердила поставки Украине дальнобойных ракет Taurus
+

Популярные статьи

Одного из бойцов ЧВК Вагнер внесли в Миротворец
12
ГАЗ-18 – первая советская малолитражка с коробкой-автоматом
1
ТОП-18 мифов о системах охлаждения для компьютеров и термоинтерфейсах
26
Операция "Наполеон": довольно бюджетный приключенческий фильм из Исландии
2
США осудили поставку Россией истребителей Су-30СМЭ военному правительству Мьянмы
11
Почему понятия "Спорткар" и "Электромобиль" плохо совместимы
11
Учимся правильно читать GPU-Z и выявлять мошенников на барахолках
14
Компания Bitmain сообщила о четвёртой поставке высокопроизводительных Asic-устройств KS3
47
Выбираем практичный вертикальный пылесос в 2023 году: нюансы и советы
2
Apple представила семейство iPhone 15 и Apple Watch Series 9
5

Сейчас обсуждают

DIP48
12:40
Ага, их просто занимают по плану для внезапных дыр)))
Почему Запад во главе с США боится прямой конфронтации с Россией
Truth Seeker
12:38
Ну вот видишь, у них все заранее предусмотрено, деньги на внезапные дыры искать не надо
Почему Запад во главе с США боится прямой конфронтации с Россией
OgoGoLog
12:37
А чего ты не всё из статьи цитируешь? "В апреле средняя цена на Urals превысила $58,63 за баррель: это на $10,78 (22,5%) больше, чем в марте. В начале апреля министр финансов Антон Силуанов говорил, ч...
Почему Запад во главе с США боится прямой конфронтации с Россией
DIP48
12:37
Там всё по плану.))) Каждый год наращивать дефицит бюджета с астрономической скоростью.))) Еще лучше.))) Хохлы, вы идиоты. И это не оскорбление, а констатация факта.)))
Почему Запад во главе с США боится прямой конфронтации с Россией
Truth Seeker
12:36
А где там превышение плана было?
Почему Запад во главе с США боится прямой конфронтации с Россией
Roditch
12:36
Вы говорите неправду: 1. Предупреждали много раз. 2. СВО началась в 5:00.
Почему Запад во главе с США боится прямой конфронтации с Россией
DIP48
12:36
Хохлы тщательно считают деньги в чужих карманах.))) Нефтегазовые доходы 2,282 трлн рублей. Хохол, вам до таких доходов как до Луны пешком.))) Завидуй молча.)))
Почему Запад во главе с США боится прямой конфронтации с Россией
DIP48
12:34
Дефицит бюджета составил 5,8% от ВВП по сравнению с 12,4% в 2021 г. В I полугодии 2023 финансового года дефицит федерального бюджета США вырос до $1,1 трлн. Речь идет об увеличении на $430 млрд по сра...
Почему Запад во главе с США боится прямой конфронтации с Россией
Джон Коннор
12:34
Это новые вид скачек, одна нога туда, друга суда
Почему ВСУ завязли в минных полях глубиной 500 метров - разбираемся в способах разминирования
OgoGoLog
12:33
Только сейчас наблюдается дефицит нефти на рынке. Который усугубится, а РФ как продавала нефть дороже потолка, так и продаёт. Весь мир сейчас "купается" в российском дизеле, с индийских заводов, котор...
Почему Запад во главе с США боится прямой конфронтации с Россией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем