Пашинян заявил о провале миссии российских миротворцев в Карабахе. Почему отношения России и Армении испортились

Российские войска, назначенные для обеспечения мира в Нагорном Карабахе, столкнулись с затруднениями в выполнении своей миссии, и ситуация с безопасностью в этом регионе стремительно ухудшается. По словам премьер-министра Армении, Никола Пашиняна, в интервью американской газете Politico, российские миротворцы, по сути, не выполнили те задачи, которые были определены трехсторонним соглашением между Москвой, Ереваном и Баку в осенний период 2020 года. Основное внимание Пашинян уделяет проблеме блокады Лачинского коридора, через который в Нагорно-Карабахскую республику (НКР) поступали жизненно важные продукты и товары. Все эти объекты должны были оставаться в ответственности российских миротворцев, и, по мнению Пашиняна, эти неудачи привели к неэффективности их миссии.

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В этом контексте глава армянского правительства утверждает, что ситуация могла бы быть лучше, если бы миротворцы вообще не присутствовали в регионе конфликта. В ответ на вопрос о причинах изменения баланса сил, Пашинян указывает на уменьшение российского влияния в этом регионе, что, по его мнению, привело к данной деградации ситуации.