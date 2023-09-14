В Швеции сожгли чучело Эрдогана

В ожидании рассмотрения шведской заявки на вступление в НАТО, в центре Стокгольма произошло необычное событие: группа сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) провела акцию, в рамках которой было подвергнуто сожжению чучело, символизирующее турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Информацию о произошедшем опубликовало турецкое издание Yeni Şafak.

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Акция была проведена в центре Стокгольма, перед зданием шведского парламента, и не осталась незамеченной городской полицией, хотя она не предприняла мер по ее прекращению.

Издание также отметило, что участники акции из РПК не скрывали своего намерения, демонстрируя транспарант с разрешением на проведение мероприятия.

Ранее представитель администрации президента Турции в интервью РИА Новости подчеркнул, что попытки оказывать давление на Турцию в контексте одобрения членства Швеции в НАТО являются неприемлемыми и малоэффективными. Он также отметил, что Стокгольм пока не выполнил все свои обязательства по данному вопросу.