Об этом он сказал в ходе интервью на YouTube-канале Redacted

Президент России, Владимир Путин, разрабатывает долгосрочную стратегию относительно ситуации на Украине, ожидая ухудшения обстановки, которое, по его предположению, приведет к нестабильности в НАТО. Это высказал бывший советник главы Министерства обороны США, полковник Дуглас Макгрегор, в ходе интервью на YouTube-канале Redacted.

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Полковник также подчеркнул, что длительное продолжение конфликта на Украине может вызвать усталость в европейских странах, которые сталкиваются с экономическими затруднениями из-за санкций. В качестве иллюстрации он упомянул Германию, где, по его словам, происходит процесс деиндустриализации.

Ранее Макгрегор выразил обеспокоенность возможными серьезными проблемами для США в связи с проведением учений НАТО в Черном море, которые даже могут привести к вооруженному конфликту с Россией. Он также подчеркнул важность Черного моря для России, сравнивая его с ключевым значением Карибского моря для США.