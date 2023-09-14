На Украину прибыл американский ревизор

В Киев прибыл старший представитель управления генерального инспектора Пентагона с целью установления тесного сотрудничества. Это стало известно из официального документа, опубликованного на веб-ресурсе данного управления.

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"Старший представитель управления генерального инспектора Министерства обороны США для Украины теперь дислоцируется в здании американского посольства на территории Украины," - подтвердили в американском оборонном ведомстве.

Предварительно было объявлено о формировании специализированной группы Пентагона, которая будет следить за эффективным использованием американской помощи в Украине. Это решение принято в связи с растущим числом законодателей-республиканцев, требующих ужесточения контроля за расходованием данных средств.