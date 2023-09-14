Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
Старший представитель ревизоров Пентагона прибыл в Киев для совместной работы
На Украину прибыл американский ревизор

реклама

В Киев прибыл старший представитель управления генерального инспектора Пентагона с целью установления тесного сотрудничества. Это стало известно из официального документа, опубликованного на веб-ресурсе данного управления.

реклама

"Старший представитель управления генерального инспектора Министерства обороны США для Украины теперь дислоцируется в здании американского посольства на территории Украины," - подтвердили в американском оборонном ведомстве.

Предварительно было объявлено о формировании специализированной группы Пентагона, которая будет следить за эффективным использованием американской помощи в Украине. Это решение принято в связи с растущим числом законодателей-республиканцев, требующих ужесточения контроля за расходованием данных средств.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В России планируют создать 60-нанометровый процессор «Эльбрус-Б»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сотрудники ЧВК Вагнер выложили видео с высадкой бойцов на задание в республике Мали
5
Reuters: Украинский авиаконцерн "Антонов" перешел на массовое производство дронов
12
Большой флаг Украины, запущенный ВСУ с целью пиара в Донецк, упал в поле
36
В мировой сети опубликовали новые фотографии секретного американского бомбардировщика B-21
2
Уралвагонзавод возобновил производство «летающего» танка – абсолютно новый модернизированный Т-80БВМ
3
Ноутбуки с SSD PCIe 5.0 появятся в продаже в конце следующего года
2
Пушка Д-20 сбила гусеницу у Challenger 2 и позволила расчету ПТРК "Корнет" окончательно добить танк
4
Дрон-камикадзе «Ланцет» оформил прямое попадание по очередной гаубице M777
+
Apple представила новые модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro
4
Steam исполнилось 20 лет
+
GTA VI не будет стоить 150 долларов и требовать 750ГБ свободного места
8
Xiaomi выпустит MIUI 15 более чем на 100 устройствах
+
SSD и HDD придется потесниться - представлена первая в мире керамическая память
10
Румынские фермеры угрожают заблокировать порты и таможню из-за украинского зерна
1
Китай устанавливает рекорд с пушкой Гаусса: 700 км/ч за 0,05 сек.
2
Росатом начал крупнейшую атомную стройку в мире - АЭС «Аккую» в Турции
7
Яндекс Маркет: предзаказ на iPhone 15 Pro откроется по цене 206 990 рублей
3
Наиболее полный список из 116 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 15 на Android 14
2
Бербок не подтвердила поставки Украине дальнобойных ракет Taurus
+
Захарова: МИД России выразит демарш Британии из-за подготовки украинских ДРГ
5

Популярные статьи

Одного из бойцов ЧВК Вагнер внесли в Миротворец
12
ГАЗ-18 – первая советская малолитражка с коробкой-автоматом
1
ТОП-18 мифов о системах охлаждения для компьютеров и термоинтерфейсах
26
Операция "Наполеон": довольно бюджетный приключенческий фильм из Исландии
2
США осудили поставку Россией истребителей Су-30СМЭ военному правительству Мьянмы
11
Почему понятия "Спорткар" и "Электромобиль" плохо совместимы
11
Учимся правильно читать GPU-Z и выявлять мошенников на барахолках
14
Выбираем практичный вертикальный пылесос в 2023 году: нюансы и советы
2
Компания Bitmain сообщила о четвёртой поставке высокопроизводительных Asic-устройств KS3
47
Apple представила семейство iPhone 15 и Apple Watch Series 9
5

Сейчас обсуждают

Truth Seeker
12:08
Точнее, кроме РФ дураков и не нашлось в открытую противостоять Западу
Почему Запад во главе с США боится прямой конфронтации с Россией
Truth Seeker
12:06
Ну вообще то в 4 утра это не Украина вероломно напала как Гитлер
Почему Запад во главе с США боится прямой конфронтации с Россией
OgoGoLog
12:06
Ну по факту, транзит потребители оплачивают. Венгры переводят деньги и на Украину и в РФ.
Венгрия объяснила высокую инфляцию решением Украины о плате за транзит нефти
Алексей Носков
12:05
Это все будет видно сразу же по наличию\отсутсвию скачков частот. И причина этих скачков (недостаточные лимиты или темпа) сразу будут понятны:)
Учимся правильно читать GPU-Z и выявлять мошенников на барахолках
Kiler
12:04
Слыш нищий . Какой тебе днс ? Твоё кредо по мусорке-авито лазить и питаться " падалью "
Учимся правильно читать GPU-Z и выявлять мошенников на барахолках
Bot0-Chat
12:02
Скакуасы, всё пропало! К вам едет ревизор.
Старший представитель ревизоров Пентагона прибыл в Киев для совместной работы
Truth Seeker
12:00
Если только советского древнего вооружения, своего натовского у Запада предостаточно, с боеприпасами так вообще проблем нет, это даже рос. пропагандисты подтверждают. Про перегруженность ВПК США рано ...
Сможет ли секретная деятельность украинского авиаконцерна «Антонов» переломить ход СВО
Roditch
11:56
Вот только денег у Молдавии на эти источники нет.
Жадность Молдовы и нежелание платить «Газпрому» обернулись страхом остаться без электричества
Dante1980
11:54
вы всегда можете меня проспонсировать и я вам сделаю обзор на что нибудь из ДНС или любого другого магазина
Учимся правильно читать GPU-Z и выявлять мошенников на барахолках
Serega Volkov
11:53
Автор не может отличить бурю в пустыне от вихрей вертолета?
Сотрудники ЧВК Вагнер выложили видео с высадкой бойцов на задание в республике Мали
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем