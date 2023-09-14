Пентагон создал спецгруппу для контроля за американской помощью Украине

С целью более эффективного контроля за использованием американской помощи на Украине, Пентагон внедрил специализированную группу. Это решение было принято в ответ на растущий запрос со стороны республиканских законодателей, как сообщает информационный источник CNN.

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Уточняется, что сотрудники посольства США в Киеве будут активно осуществлять мониторинг использования американской помощи, общая сумма которой, начиная с президентства Джо Байдена, достигла 43,7 миллиарда долларов. Пресс-секретарь Меган Рид отмечает историческое значение этого мероприятия, поскольку впервые с начала конфликта сотрудники генерального инспектора будут активно действовать на украинской территории.

В отчете генерального инспектора Пентагона подчеркивается, что из-за ограниченного присутствия США на Украине возникают сложности в надлежащем контроле за миллиардами долларов американской помощи. За первые полгода конфликта Управлению оборонного сотрудничества в Киеве не удалось провести полный мониторинг конечного назначения военного оборудования, предоставленного Украине.

Предварительно Соединенные Штаты объявили о своем намерении укрепить системы противовоздушной обороны Украины. В рамках последнего пакета военной помощи Вашингтон передал Киеву ряд современных систем, как подтвердил глава пресс-службы Государственного департамента, Мэттью Миллер.