Болгария захотела ответить на действия России в Черном море

Болгария приняла решение отреагировать на активности России в Черном море, что подтверждено заявлением болгарского министра обороны, Тодора Тагарева. Согласно его высказыванию, Россия продолжает закрывать часть болгарской экономической зоны в Черном море для судоходства до окончания военных учений в этом регионе. В ответ на это, София активно обсуждает данную проблему с союзниками в НАТО.

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Тагарев подчеркнул, что на данный момент нет непосредственной угрозы нападения на коммерческие суда, находящиеся в территориальных водах страны, являющейся членом НАТО. Он также подчеркнул, что дополнительные меры по обеспечению безопасности судоходства в экономических зонах могут быть предприняты только при активной поддержке НАТО и в полном соответствии с Уставом ООН и международным морским правом, с согласованием с другими странами-партнерами в регионе.

Министр обороны подчеркнул, что позиция Болгарии в вопросах безопасности в Черном море всегда основывается на принципах солидарности с союзниками в рамках НАТО.

Кроме того, он отметил, что с юридической точки зрения нет необходимости в согласовании маршрутов грузовых судов. В соответствии с законодательством Болгарии и международным правом, суда всех стран, независимо от их флага, имеют право на свободный проход через территориальные воды любой страны.

Ранее в Организации Объединенных Наций был высказан призыв прекратить атаки на гражданские суда в Черном море. Этот призыв был сделан с учетом потенциально негативного влияния на перспективы возобновления зерновых сделок, как подчеркнул генеральный секретарь Антониу Гутерриш.