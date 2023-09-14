Тайвань резко ответил назвавшему остров частью Китая Маску

Критика со стороны министра иностранных дел Тайваня, Джозефа Ву, в адрес американского предпринимателя и владельца сети X (предыдущая Twitter), Илона Маска, за его замечания о связях Тайваня с Китаем, вызвала большое внимание. Информация об этом была опубликована мировыми СМИ, включая Reuters.

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Джозеф Ву заявил: "Необходимо четко понимать, что Тайвань не является частью Китайской Народной Республики и никогда не будет продан!". Помимо этого, он предложил Маску обратиться к китайскому правительству с запросом о разблокировке сети X для китайских граждан, учитывая, что из-за цензуры в Китае западные социальные сети не доступны. Глава МИД Тайваня также подверг критике стратегию Маска, добавив: "Может быть, он считает, что блокировка чего-либо - это правильная политика. Например, отключение Starlink для прекращения атаки Украины на Россию".

Илон Маск выразил свое видение отношений между Китаем и Тайванем в рамках своего участия в подкасте All In. Он подчеркнул, что для Китая воссоединение с Тайванем является ключевой политической целью и Тайвань считается неотъемлемой частью Китая, аналогично ситуации в Гавайях. Маск также утверждал, что он хорошо знаком с Китаем и неоднократно посещал эту страну.

Следует отметить, что это не первый случай, когда Илон Маск высказывает свое мнение о Тайване. В прошлом году он предложил сделать остров специальным административным районом Китая, аналогично Гонконгу. МИД КНР, в свою очередь, подчеркнул, что вопрос Тайваня является внутренним делом страны и это подразумевает, что Пекин стремится к мирному воссоединению с островом.