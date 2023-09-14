Байден прокомментировал угрозу своего импичмента

Президент США Джо Байден выразил свое мнение относительно возможности его импичмента. Данную информацию сообщило РИА Новости. По его утверждению, республиканцы прибегают к этой процедуре с целью остановить нормальное функционирование правительства. Тем не менее, он подчеркнул, что не сосредотачивает свое внимание исключительно на этом вопросе, так как у него имеются обязанности перед американским народом. Президент отметил: "Моя обязанность - это работать на благо страны, и каждый день мне приходится решать проблемы, затрагивающие интересы американских граждан."

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Ранее комитет палаты представителей Конгресса США начал расследование по процедуре импичмента американского президента Джо Байдена. Спикер палаты, Кевин Маккарти, указал, что у Министерства финансов США имеются данные о более чем 150 транзакциях, связанных с семьей Байдена и его деловыми партнерами, которые вызывают подозрения.

Позднее, член палаты представителей Марджори Тейлор Грин разгласила информацию о том, что она представила статьи об импичменте Байдена, обвиняя его в коррупционных махинациях на Украине и в Китае, когда он находился на посту вице-президента.