Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею

Глава Северной Кореи, Ким Чен Ын, пригласил президента России, Владимира Путина, официально посетить Северную Корею, и это приглашение было оглашено через информационное агентство Рёнхап, приводящее ссылку на сообщение северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

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По информации этого агентства, российский лидер согласился на такое приглашение. Интересно, что ранее встреча между Путиным и Ким Чен Ыном завершилась 13 сентября на космодроме Восточный и продолжалась более пяти часов, охватывая разные форматы.

Завершая встречу, президент России устроил официальный обед в честь главы Северной Кореи. Владимир Путин подчеркнул, что между Россией и Северной Кореей существует множество совместных проектов, включая сферу транспортной инфраструктуры и возрождение морского порта. Более того, он рассказал о переговорах с северокорейским лидером, касающихся перспектив развития сельского хозяйства.