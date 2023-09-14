В Китае высказались о роли России в новой мировой модели

Россия активно участвует в формировании совершенно новой мировой парадигмы благодаря углублению своих партнерских отношений с Восточными государствами. Этот важный аспект был выделен выдающимся научным сотрудником Института исследований России, Чжан Хуном, в его последней статье, опубликованной в "Хуаньцю Шибао". Исследователь также подчеркнул, что Москва нацелена на продолжение своей уникальной роли в создании новой мировой модели. Одним из ключевых элементов этой стратегии стало активное содействие развитию Дальнего Востока и укрепление связей с странами Востока.

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Чжан Хун выявил три важных индикатора "восточного поворота" России. Он подчеркнул, что среди них значится увеличение потенциала дальневосточных регионов, нарастающее сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дипломатическая стратегия России, направленная на сопротивление доминированию США.

Ранее президент России, Владимир Путин, объявил развитие Дальнего Востока стратегическим приоритетом для страны в XXI веке. Он особо выделил важность этого региона, подчеркнув, что динамика инвестиций в него втрое превосходит средние показатели по всей России.