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Венгрия объяснила высокую инфляцию решением Украины о плате за транзит нефти
Венгрия обвинила Украину в высокой инфляции в стране

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Глава канцелярии премьер-министра Венгрии, Гергей Гуйяш, обвинил Украину в росте инфляции в своей стране. По его заявлениям, Украина увеличила ставки за транзит российской нефти через трубопровод "Дружба" в пять раз. Это привело к резкому подорожанию топлива и увеличению уровня инфляции на 0,5 процентных пункта за последние два месяца. Гуйяш утверждает, что такой ход действий со стороны Украины противоречит рекомендациям и вызвал рост инфляции на полпроцента за последние два месяца.

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Следует также отметить, что Украина намерена удвоить доход от транзита нефти, вторично повысив тарифы. В начале года стоимость транзита уже выросла на 18,3 процента, достигнув 13,6 доллара за тонну. Киев объясняет такие меры необходимостью постоянного восстановления разрушенной инфраструктуры из-за боевых действий на своей территории.

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